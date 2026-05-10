Вольфсбург повернув історичну емблему

Вольфсбург повернув історичний логотип команди, який використовувався до 2002 року.

Про це повідомила пресслужба команди перед матчем з Баварією.

Команда відновила емблему, який використовувався з 1953 по 2002 рік. Але змінила колір з яскраво-зеленого на темно-зелений.

Інфографіка попередніх змін логотипів ФК Вольфсбург Портал Die Falsche 9

Наразі Вольфсбург знаходиться на 16 місці в турнірній таблиці Бундесліги та близький до пониження до другої Бундесліги.

Наступної суботи, 16 травня, відбудеться матч Вольфсбург – Санкт-Паулі, в якому буде вирішено, хто точно вилітає в другу Бундеслігу, а хто ще зможе собі вибороти право залишитися в перші лізі.

У Бундеслізі працює система, що третій з кінця першої ліги Німеччини гратиме з третім з початку другої ліги Німеччини, щоб вирішити чи поміняються команди лігами, чи залишаться у своїх.

Нагадаємо, що Баварія завдяки голу Олісе на виїзді переграла Вольфсбург.