Штутгарт переграв Баєр у битві за Лігу чемпіонів, перемоги Гоффенгайма та Лейпцига у 33 турі Бундесліги

У суботу, 9 травня, продовжився 33 тур німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Аугсбург завдяки дублю 32-річного австрійського форварда Міхаеля Грегорича впевнено переміг Боруссію Менхенгладбах.

Штутгарт на своєму полі взяв гору над Баєром у принциповому протистоянні за путівку до Ліги чемпіонів. Важливі три очки також здобули Гоффенгайм, який обіграв Вердер, і Лейпциг, який впорався із Санкт-Паулі.

Баварія завдяки голу Олісе на виїзді переграла Вольфсбург.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

33 тур, 9 травня

Аугсбург – Боруссія М 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 24 Грегорич, 2:0 – 42 Фельгауер, 3:0 – 72 Грегорич, 3:1 – 90+2 Рейна

Гоффенгайм – Вердер Бремен 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 26 Туре

РБ Лейпциг – Санкт-Паулі 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Шлягер, 2:0 – 54 Орбан, 2:1 – 86 Сісей

Штутгарт – Баєр Леверкузен 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 1 Гарсія, 1:1 – 5 Демірович, 2:1 – 45+7 Міттельштадт (пен), 3:1 – 58 Ундав

Вольфсбург — Баварія Мюнхен 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 56 Олісе

Нагадаємо, напередодні програму 33 туру відкрив матч у Дортмунді, де місцева Боруссія переграла Айнтрахт Франкфурт.