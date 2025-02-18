Власника Монако помітили на переговорах США та Росії щодо України
Дмітрій Риболовлєв
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Власник футбольного клубу Монако Дмітрій Риболовлєв прибув у Саудівську Аравію на переговори США та Росії щодо війни останніх проти України.
Про це повідомляє LBC.
У складі делегації РФ присутні Сергєй Лавров, Юрій Ушаков та Дмітрій Риболовлєв (на фото – справа сидить під стіною).
На цій зустрічі сторони хочуть знайти рішення, яке сприятиме припиненню вогню по всій лінії бойового зіткнення на територіях України та Росії, а також можливість організувати зустріч президента Зеленського з очільником Кремля.
Зазначимо, що бізнесмен є власником Монако з 2011 року, а у 2012 році отримав громадянство Кіпру.
Раніше повідомлялось, що росіяни розбомбили склад з коштовним інвентарем для текболу, який належав НФТУ.