Європейський футбол по-російськи: як Дмітрій Риболовлєв став царем Монако

Поки колективний Захід обмежує російський вплив санкціями, Монако та його спорт цього не помічають.

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Цього сезону Анатолій Трубін вже двічі відмовлявся тиснути руку Алєксандру Головіну.

Третій епізод відбудеться сьогодні, це точно.

Українець грає за Бенфіку, росіянин – за Монако. Вже ввечері їхні клуби визначать, хто більш гідний місця в 1/8 фіналу ЛЧ.

Але чи знаєте ви, що Головін – далеко не "головний" росіянин у своєму клубі? Понад те, Монако вже 14 років фінансується російськими грішми, що оповиті потужним корупційним скандалом.

Буча, Маріуполь, Бахмут, Охматдит – на все байдуже.

Це вам не Великобританія, де Романа Абрамовича у 2022-му змусили продати Челсі. У Монако інші порядки.

Trubin with the handshake blank of golovin 👏👏👏



The russia nt player completely dumbfounded…



If only there were countless reasons 😵‍💫 pic.twitter.com/fEQl19KnGQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 27, 2024

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Дмітрій Риболовлєв прийшов сюди у 2011-му, купивши 66% акцій лише за 1 євро.

За традицією ще 33% залишаються у власності князівського дому Монако, який і відбирає клубу інвесторів.

Риболовлєв тоді їх врятував – монегасків розкрадали бариги-агенти; через поганий менеджмент він скотився у Лігу 2. Росіянин це припинив, завів своїх людей. І хоча князь Альбер ІІ просив інвестувати 100 млн за 4 сезони, Дмітрій перевиконав план і влив аж 335.

Хто він був? Ексвласник корпорації Уралкалий зі статками в 6,4 млрд доларів.

Типовий персонаж із 90-х – у нього стріляли, але й він теж сидів. Потім прийшов Путін, Риболовлєв нібито впав у немилість і в 2010-му продав усе Сулейману Керімову, відбувши до Європи.

Це вже в Монако він зажив репутації естета – картин скупив на 2 млрд євро; острів Скорпіос, де вінчались Жаклін Кеннеді та Арістотель Онассіс; віллу у Флориді, яку йому за 95 млн продав Дональд Трамп, що дехто в США називав аферою.

Футбол Риболовлєв спочатку теж прагнув скупити, та після літа 2013-го, коли Монако витратив 150 млн, а продав на 5, у двері постукала УЄФА.

Виявляється, у Європі існував фінансовий фейр-плей. Аби потратити якусь суму, її слід було заробити.

Тут-то Риболовлєв і зрозумів, що Монако – не такий вже й простий клуб.

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Ну на чому можна заробляти у футболі?

Продажі гравців – найперше. Виступи в єврокубках – якщо грати добре. Спонсори – спробуй їх ще знайди. Продаж телеправ – гарно в АПЛ, а не Лізі 1. Ну, і ще дохід від проведення матчів, продаж атрибутики; все те, що називають економічною активністю, для якої потрібна фанбаза – майже повністю відсутня в Монако.

Князівство-то крихітне, лише 38 тисяч дуже багатих мешканців. Крок на схід – усі за Ювентус, на захід – за Ніццу або Марсель.

Тиждень тому навіть португальці легко перекричали місцевих під час гри з Бенфікою, а загалом у Лізі 1 в Монако найнижча відвідуваність – лише 8,500. Для контексту, в Марселя – 63,000, в Ліона – 50,000.

Неможливо створити гранда в таких умовах, тож Риболовлєв забув про Фалькао з Хамесом, скоротив витрати і найняв друга Моурінью і генія скаутингу Луїша Кампуша. Його найкраще рішення.

Ви ж пам'ятаєте шалений сезон-2016/17? Чемпіонство у Франції, півфінал Ліги чемпіонів.

Кампуша на той момент вже не було, але це його хлопці робили погоду – Бернарду Сілва, Тома Лемар, Бенжамен Менді, Фабіньйо. Ну, і юний Кіліан Мбаппе, звісно.

То був апогей Монако Риболовлєва. На продажах несподіваних зірок клуб заробив 950 млн євро, і віцепрезидента Вадіма Васільєва визнали найкращим футбольним менеджером року в Європі.

Кумедно, звісно, бо росіяни нічого не тямили у футболі. Вже без Кампуша Монако реінвестував частину заробленого в новий молодняк, і це були Адама Діахабі, Теренс Конголо, Жорді Гаспар, Самюєль Грансір, Суаліхо Мейте.

Не дивно, що в 2019-му ця група ледь не вилетіла із Ліги 1 – посіли аж 17-те місце.

Тим часом Риболовлєва того сезону ще й арештували.

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Дмітрій не розбирався не лише у футболі, а й у мистецтві теж.

Купуючи супердорогі полотна Пікассо, Модільяні, Да Вінчі, Клімта його консультував швейцарський арт-дилер Ів Був'є, і в якийсь момент росіянин повважав, що той мухлює.

Так це чи ні – хтозна. Достеменно відомо, що картину Спаситель Світу Леонардо Да Вінчі Був'є купив у 2013-му за 87 млн доларів, а наступного дня продав Риболовлєву за 127,5 млн. При тому у 2017-му вже росіянин на аукціоні Christie's знайшов полотну нового власника – наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман виклав 450,3 млн. Уявляєте, як було незручно, коли експерти засумнівалися в його автентичності?

Був'є їхав на зустріч до Риболовлєва, коли його арештувала поліція Монако; йому висунули звинувачення в шахрайстві.

На суді адвокатка росіянина Татьяна Бершеда пред'явила запис розмови з подругою Був'є Танею Раппо, яка зізналася, що той завищував ціни.

І ось тут сталося несподіване – суддя конфіскував телефон як речовий доказ.

"Спасибі вам за ці вихідні! Передайте Дмітрію подяку за його гостинність!" – писав Бершеді міністр юстиції Монако Філіп Нарміно, що, як виявилось, перед арештом Був'є три дні гостював у шале росіянина в Альпах.

"Схвильований любов'ю до Росії та відданий пану Риболовлєву", – зізнавався директор громадської безпеки Режіс Ассо, якому дістався декорований тульський самовар.

"Коли він приїде, дотримуємось плану А", – інструктувала Бершеда слідчого Фредеріка Фюзарі.

Усе це опублікував Journal du Dimanche, був грандіозний скандал. Фігурантам довелося йти у відставку, а Риболовлєва й Бершеду на кілька днів затримали, але скоро випустили під заставу.

Ще один наслідок: Мінфін США включив Риболовлєва до так званого "кремлівського списку" – наближеного до президента РФ оточення, проти якого уряд США може запровадити санкції.

Ну, але в підсумку це був дим, а не вогонь.

Де Брейн, Альбер ІІ, Риболовлєв і Бершеда, lequipe.fr

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Десь 2-3 роки Риболовлєва уникали монегаські верхи – принаймі, на публіці.

Футбольний клуб у цей період грав так само – ніби свідомо намагався сховатися, не виділявся. 9-те місце – у 2020-му, 3-тє – у 2021-му, знову 3-тє – у 2022-му.

Преса називала Риболовлєва "справжнім царем Монако", а тим часом юристи гарували в поті чола, щоб виставити усіх ідіотами.

І виставили!

У червні 2024-го Європейський суд з прав людини постановив, що телефон у Бершеди відібрали незаконно – отже, усі докази з нього неможливо використовувати в подальшому процесі. Справу закрили.

Не менш ефектно вийшов Риболовлєв сухим з води і в 2022-му, коли росіяни стояли під Києвом:

"Відповідаючи на звернення Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ) і Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), Монако та його президент Дмітрій Риболовлєв зробили пожертви на користь Червоного Хреста Монако, щоб допомогти цивільному населенню, яке постраждало від збройного конфлікту в Україні".

Мільярдер не вказав ні сум, ні адресатів, але санкцій уникнув, та ще й став знову з'являтися у вищих колах.

Державний міністр Монако П’єр Дарту лише знизував плечима:

"У Монако проживає близько 800 росіян. Це, мабуть, 7-8-ма громада за чисельністю населення. Але у нас також у князівстві проживає від 150 до 180 громадян України".

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До слова, цікаві українці мешкають в тих краях.

Наприклад, Сергій Дядечко – ексвласник БК Донецьк і фігурант численних скандалів. Банки Родовід, Союз, суддя Ємельянов, усе це. У 2012-му в нього навіть стріляли.

У Монако Дядечко купив місцевий баскетбольний клуб, вивів його у Євролігу, а восени 2022-му продав росіянину Алєксєю Фєдоричєву, ставши його правою рукою. Це у нас тут війна, а в Князівстві – дружба народів.

We had today the special visit of Sergei Dyadechko, President of AS Monaco Basket. Thanks a lot! pic.twitter.com/4I7qrQ0n2k — Brunelli's (@brunellissteak) April 30, 2017

Фани зі стажем, певно, пам'ятають Фєдоричєва – це він у 2005-06 роках перевіз до московського Динамо чи не половину збірної Португалії. Серед інших там був геть юний Тіаго Сілва, що в Росії підхопив туберкульоз.

Ну, а ще раніше у 2002-му Фєдоричєв купував Монако, проте князь Реньє ІІІ не продав. У той час у Європі арештували біля 150 людей, причетних до торгівлі зброєю, наркотиками, повіями, і всі нитки вели до Алєксєя, та адвокати впорались, як і у Риболовлєва.

Вони товаришують, авжеж. Fedcom Фєдоричєва зараз є одним зі спонсорів футбольного Монако.

Восени 2024-го на святкуванні 100-річчя клубу в їхній компанії засвітився князь Альбер ІІ – син Реньє ІІІ та актриси Грейс Келлі; Арсен Венгер, Клод Пюель, Леонарду Жардім, Люсьєн Коссу і ще купа легенд.

Там же були Єкатєріна та Хуан Сарторі – донька та зять Риболовлєва; віднедавна віцепрезиденти Монако.

Так-от подібні персонажі легітимізуються, набувають ваги, статусу.

À l'occasion des célébrations du Centenaire, l'AS Monaco a mis à l'honneur ses joueurs et entraîneurs de légende, dont une cinquantaine étaient présents samedi ✨🇲🇨



Après des retrouvailles chaleureuses au Centre de Performance, les anciens Rouge & Blanc ont pu profiter d'un… pic.twitter.com/QMf0aVpy4v — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 30, 2024

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Власне, заради цього Риболовлєв і в Монако.

Минулоріч, правда, задумався над продажем клубу, проте скоро передумав і відправив саудівців ні з чим. Вигоди переважили збитки.

Так-так, клуб збитковий – і вже давно. Бюджет на рік – 205 млн, що менше ніж у Ліона (220) чи Марселя (270), але в Монако і доходу менше. До всього, Дмітрій побудував нову базу La Diagonale і ультрасучасний Performance Center за сотні мільйонів, бо земля в князівстві не просто дорога – її майже нема.

Скаутинг після Кампуша дає збій. Лише раз за останні 5 років Монако продав на більшу суму, ніж купив.

Нарешті, на полі прогресу не видно – зараз команда Аді Гюттера на тому ж 3-му місці в Лізі 1, що й зазвичай останніми сезонами.

Нащо продовжувати?

Але відповіді не на полі, а у телефоні Татьяни Бершеди.

У Монако Дмітрій Риболовлєв значно більше, ніж просто президент футбольного клубу. Він неоголошений цар цього князівства. І горе тому Був'є, що стане йому на дорозі.