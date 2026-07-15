Бешикташ оголосив про трансфер зірки Арсеналу

Вінгер лондонського Арсенала та збірної Бельгії Леандро Троссард перейшов в турецький Бешикташ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сума трансферу склала 18 млн євро, які будуть виплачені впродовж трьох років. Гравець підписав трирічний контракт, із зарплатою 6,5 млн євро на рік.

31-річний бельгієць виступав за Арсенал з січня 2023 року, коли "Каноніри" віддали за нього Брайтону 24 мільйони євро. За три з половиною роки провів за Арсенал 174 матчі в усіх турнірах, забивши 36 голів і зробивши 34 асисти.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ зацікавлений у підписанні зіркового форварда Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку.