Ювентус втратить зіркового форварда вільним агентом

Нападник збірної Сербії Душан Влахович покине Ювентус на правах вільного агента.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Контракт Влаховича з Ювентусом діє до 30 червня поточного року. Домовитися щодо нової угоди сторонам не вдалося.

Вирішальна зустріч відбулася вранці 3 червня. За її підсумками компромісу щодо фінансової сторони питання досягнути не вдалося. Більше зустрічей не буде – Влахович покине Ювентус вільним агентом.

За інформацією ЗМІ, Влахович вимагав річну зарплату в 8 мільйонів євро плюс щедрий бонус за підписання контракту. Ювентус же готовий був запропонувати лише зарплату в 6 мільйонів євро + 1 мільйон бонусами.

Влахович виступав за Ювентус із січня 2022 року. Сумарно провів 168 матчів у всіх турнірах і забив 68 голів. Наприкінці травня повідомлялося про інтерес до серба з боку Наполі.