За таких умов він не залишиться: директор Ювентуса підтвердив відхід Влаховича

Директор з футбольної стратегії Ювентуса Джорджо К'єлліні повідомив, що центральний нападник Душан Влахович залишить туринський клуб.

Його слова передає TuttoMercatoWeb.

"Мені дуже шкода, він до останнього тримав нас у надії на Ювентус. Це серйозна людина. За таких умов він не залишиться в Італії, але цілком зрозуміло, що він шукає іншу роботу", – повідомив екскапітан " б'янконері".

Контракт Влаховича з клубом був розрахований до червня цього року. Раніше стало відомо, що домовитися щодо нової угоди сторонам не вдалося. Вирішальна зустріч відбулася вранці 3 червня. За її підсумками компромісу щодо фінансової сторони питання досягнути не вийшло.

За інформацією ЗМІ, Влахович вимагав річну зарплату в 8 мільйонів євро плюс щедрий бонус за підписання контракту. Ювентус же готовий був запропонувати лише зарплату в 6 мільйонів євро + 1 мільйон бонусами.

Влахович виступав за Ювентус із січня 2022 року. Сумарно провів 168 матчів у всіх турнірах і забив 68 голів. Разом із командою здобув Кубок Італії у сезоні 23/24.

Наприкінці травня повідомлялося про інтерес до серба з боку Наполі.