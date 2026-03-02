Ванат став найкращим гравцем Жирони в матчі проти Сельти

Український форвард Владислав Ванат став найкращим гравцем Жирони в матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги проти Сельти (1:2) за версіями статистичних порталів SofaScore та WhoScored.

24-річний нападник провів на полі 73 хвилини ігрового часу та відзначився голом у першому таймі. Активна гра в атаці Владислава не залишилася поза увагою аналітиків.

Портал SofaScore виставив Ванату оцінку 7,3 бала, а WhoScored – 7,2. Таким чином, за версіями статистичних порталів. українець став найкращим гравцем Жирони в матчі із Сельтою.

скриншот з сайту SofaScore

скриншот з сайту WhoScored

Вінгер "біло-червоних" Віктор Циганков відіграв весь матч, але заробив нижчі оцінки: 6,5 бала від WhoScored та 6,3 від SofaScore.

Нагадаємо, що гол у ворота Сельти став для Ваната 9-м у чемпіонаті Іспанії. Для цього українцю знадобилося 23 матчі.

Наступний матч Жирона зіграє 7 березня в межах 27 туру Ла Ліги. Суперником команди Ваната і Циганкова стане Леванте.