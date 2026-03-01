Українська правда
Ванат відзначився 9 голом за Жирону в Ла Лізі, забивши у ворота Сельти

Олексій Мурзак — 1 березня 2026, 23:04
Український нападник Жирони Владислав Ванат відзначився голом у матчі 26 туру Ла Ліги проти Сельти.

За 10 хвилин до перерви форвард вдало замкнув навіс з кутового. 

Цей м'яч став для Владислава вже 10-м у складі каталонського клубу (9 голів у Ла Лізі та 1 в Кубку Іспанії).

Завдяки цьому голу українець піднявся на 11 сходинку у рейтингу найкращих бомбардирів іспанської першості, обійшовши форварда Атлетико Серлота, Рафінью з Барселони, Мікаутадзе з Вільярреала.

Нагадаємо, у попередньому турі Ванат забив у ворота Алавеса, а ще раніше відзначився асистом у поєдинку проти Барселони, де Жирона здобула сенсаційну перемогу.

