Еспаньйол не втримав перемогу над Ельче у 26 турі Ла Ліги

У неділю, 1 березня, низкою матчів продовжився 26-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Еспаньйол на виїзді зіграв унічию з Ельче. У першому таймі команди обмінялися голами, а на початку другої 45-хвилигки Ромеро вдруге вивів гостей вперед.

Надалі рахунок не змінювався майже до завершення основного часу, а на 90-й хвилині господарі заробили пенальті, який вдало реалізував Мір. Через затримки арбітр компенсував 10 хвилин, але сильнішого команди у підсумку не виявили.

Пізніше відбудуться ще три протистояння: Валенсія прийматиме Осасуну, Бетіс зіграє проти Севільї, а закриватиме футбольний вечір поєдинок Жирони Віктора Циганкова та Владислава Ваната проти Сельти.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

26 тур, 1 березня

Ельче – Еспаньйол 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 7 Гарсія, 1:1 – 42 Агуадо, 1:2 – 57 Ромеро, 2:2 – 90 Мір

17:15 Валенсія – Осасуна

19:30 Бетіс – Севілья

22:00 Жирона – Сельта

Нагадаємо, вчора, 28 лютого, Барселона з хеттриком Ямаля переграла Вільярреал, а Райо Вальєкано поділив очки з Атлетиком.