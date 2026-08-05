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Захисник збірної України U-21 змінив клуб в Іспанії

Софія Кулай — 5 серпня 2026, 11:11
Захисник збірної України U-21 змінив клуб в Іспанії
Владислав Кисіль
ФК Хетафе

Український центральний захисник Владислав Кисіль продовжить кар'єру в іспанському Хетафе.

Про це повідомляє сайт клубу.

Мова йде про другу команду Хетафе (В) та оренду до кінця сезону-2026/27 з правом викупу.

Нагадаємо, що 21-річний центрбек пов'язаний із іспанською Понферрадіною, до якої перебрався влітку 2025-го. Його контракт спливає 30 червня 2028 року. За команду провів 7 ігор у Прімері Федерасьйон (третій дивізіон Іспанії), у яких відзначився голом. Також взяв участь в одному поєдинку Кубку Короля.

Кисіль є гравцем молодіжної збірної України U-21 (6 матчів) та пограв за юнацьку національну команду U-20 (4 зустрічі).

Раніше повідомлялося, що Хетафе продовжив співпрацю з головним тренером команди Пепе Бордаласом.

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