Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Захисником Чорноморця цікавляться два клуби УПЛ, серед яких дебютант – джерело

Олексій Мурзак — 3 липня 2025, 15:17
Захисником Чорноморця цікавляться два клуби УПЛ, серед яких дебютант – джерело
Ярослав Кисіль
ФК Чорноморець

Два клуби Української Прем'єр-ліги претендують на захисника Чорноморця Ярослава Кисилія.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, синхронні пропозиції по гравцю зробили Оболонь та Кудрівка.

Взимку 22-річний фланговий захисник предметно зацікавив Ворсклу, але після вильоту полтавського клубу з УПЛ цей трансфер став неактуальним.

Контракт Кисіля з Чорноморцем дійсний до 30 червня 2027 року. У сезоні 2024/25 захисник зіграв за "моряків" 24 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Раніше новачок Української Прем'єр-ліги ФК Кудрівка оголосив про підписання захисника Владислава Шаповала.

Кисіль Оболонь Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Кудрівка

Чорноморець

Кучер планує запросити в Чорноморець ще одного колишнього гравця Шахтаря – джерело
Перестали випускати, штрафували без пояснень: легенда Чорноморця розповів про неспортивні моменти у клубі
Тренерство і Чорноморець: Кучер розповів про майбутнє Ракицького
На щастя, не померли з голоду. Дружина Янакова – про затримки зарплати в Чорноморці
Ексголкіпер Динамо та Шахтаря пояснив своє рішення завершити кар'єру гравця

Останні новини