Захисником Чорноморця цікавляться два клуби УПЛ, серед яких дебютант – джерело

Два клуби Української Прем'єр-ліги претендують на захисника Чорноморця Ярослава Кисилія.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, синхронні пропозиції по гравцю зробили Оболонь та Кудрівка.

Взимку 22-річний фланговий захисник предметно зацікавив Ворсклу, але після вильоту полтавського клубу з УПЛ цей трансфер став неактуальним.

Контракт Кисіля з Чорноморцем дійсний до 30 червня 2027 року. У сезоні 2024/25 захисник зіграв за "моряків" 24 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Раніше новачок Української Прем'єр-ліги ФК Кудрівка оголосив про підписання захисника Владислава Шаповала.