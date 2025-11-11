Зміни в молодіжній збірній: стало відомо, кого Мельгоса викликав замість Михавка та Саленка

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса зробив дві зміни у списку викликаних гравців на матч кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року U-21 проти Туреччини (14 листопада) та спаринг з Албанією (17 листопада).

Про це повідомляє УАФ.

Замість захисника Тараса Михавка, якого довикликали до національної команди, та півзахисника Романа Саленка (травма), до збірної поїхали захисник іспанського Понферрадіна Владислав Кисіль та хавбек Шахтаря Антон Глущенко.

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною, після чого програли Хорватії.

На Євро-2027 вийдуть ті збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі команди з других місць.