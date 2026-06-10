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Клуб Ла Ліги продовжив контракт з головним тренером

Олексій Мурзак — 10 червня 2026, 22:55
Клуб Ла Ліги продовжив контракт з головним тренером
Пепе Бордалас
ФК Хетафе

Хетафе оголосив про продовження співпраці з головним тренером команди Пепе Бордаласом.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Нова угода між сторонами розрахована до літа 2028 року.

Загалом на чолі Хетафе у всіх турнірах він провів 345 матчів: 131 перемога, 90 нічиїх та 124 поразки.

Сезон-2025/26 команда завершила на 7-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги та змогла кваліфікуватися до Ліги конференцій.

Як відомо, Бордалас претендував на звання найкращого тренера Ла Ліги за підсумками минулої кампанії, але його випередив тренер Барселони Гансі Флік

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Хетафе

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