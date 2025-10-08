Українська правда
Ми боролися до кінця: Кисіль – про виліт збірної України U20 з ЧС-2025

Олександр Булава — 8 жовтня 2025, 17:39
Владислав Кисіль
УАФ

Захисник молодіжної збірної України Владислав Кисіль відреагував на поразку від Іспанії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Цитує гравця пресслужба УАФ.

"Звісно, ми дуже засмучені, адже хотіли пройти далі, але був важкий матч, і вийшло так.

Для мене це був дуже важливий поєдинок, як і власне чемпіонат світу. Усе ж таки перший виклик до збірної — і такий високий рівень турніру. Ми знали, що Іспанія буде діяти саме так, і готувалися до цього. Зіграли ми добре, але нам трохи не вистачило попереду, щоб зрівняти рахунок", – сказав Кисіль.

Нагадаємо, у вівторок, 7 жовтня, збірна України U-20 в 1/8 фіналу чемпіонату світу програла Іспанії 0:1 та вилетіла з турніру.

Напередодні на виліт команди зі світової першості відреагував головний тренер Дмитро Михайленко.

Збірна України U-20

