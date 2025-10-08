Ми боролися до кінця: Кисіль – про виліт збірної України U20 з ЧС-2025

Захисник молодіжної збірної України Владислав Кисіль відреагував на поразку від Іспанії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Цитує гравця пресслужба УАФ.

"Звісно, ми дуже засмучені, адже хотіли пройти далі, але був важкий матч, і вийшло так.

Для мене це був дуже важливий поєдинок, як і власне чемпіонат світу. Усе ж таки перший виклик до збірної — і такий високий рівень турніру. Ми знали, що Іспанія буде діяти саме так, і готувалися до цього. Зіграли ми добре, але нам трохи не вистачило попереду, щоб зрівняти рахунок", – сказав Кисіль.