Ми боролися до кінця: Кисіль – про виліт збірної України U20 з ЧС-2025
Захисник молодіжної збірної України Владислав Кисіль відреагував на поразку від Іспанії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.
Цитує гравця пресслужба УАФ.
"Звісно, ми дуже засмучені, адже хотіли пройти далі, але був важкий матч, і вийшло так.
Для мене це був дуже важливий поєдинок, як і власне чемпіонат світу. Усе ж таки перший виклик до збірної — і такий високий рівень турніру. Ми знали, що Іспанія буде діяти саме так, і готувалися до цього. Зіграли ми добре, але нам трохи не вистачило попереду, щоб зрівняти рахунок", – сказав Кисіль.
Нагадаємо, у вівторок, 7 жовтня, збірна України U-20 в 1/8 фіналу чемпіонату світу програла Іспанії 0:1 та вилетіла з турніру.
Напередодні на виліт команди зі світової першості відреагував головний тренер Дмитро Михайленко.