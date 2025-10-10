Українська правда
Кисіль потрапив у символічну збірну 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20

Олег Дідух — 10 жовтня 2025, 15:28
Владислав Кисіль
УАФ

Захисник іспанської Понферрадіни та збірної України U-20 Владислав Кисіль потрапив у символічну збірну 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу 2025 року за версією статистичного порталу SofaScore.

Збірна України у 1/8 фіналу програла збірній Іспанії з рахунком 0:1 та вилетіла з турніру. Попри це, Кисіль отримав за матч проти іспанців від SofaScore оцінку в 7,7 бала.

Team of the Week provided by Sofascore

Суперники України, збірна Іспанії, також делегували до символічної збірної одного гравця – правого вінгера Бетіса Пабло Гарсію, який отримав оцінку в 8,6 бала.

По два гравці в символічній збірній представляють збірні США та Мексики, які в 1/8 фіналу розгромно (4:1 і 3:0) обіграли Італію та господарів турніру, Чилі, відповідно.

Збірна України U-20 Кисіль чемпіонат світу-2025 U-20

