Кабаєв: У грі з Лаціо мали багато передумов для голу
Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував слабку реалізацію "біло-синіх" у матчі проти Лаціо в межах 1 туру Ліги Європи-2024/25.
Його слова цитує UA-Football.
"Завершення не вистачило. Багато було передумов для голу, багато ударів повз. Але… остання передача, останній удар. Десь не влучили у ногу, десь - у площину воріт. А суперника були ці моменти і вони скористалися цим. У цьому і різниця у сьогоднішній грі.
Мій момент у першому таймі? Я не хочу виправдовуватися, чи щось таке казати, але мʼяч підскочив. Але трохи нога поїхала. Поле таке слизьке було. Не вдалося пробити добре", – сказав Кабаєв.
Також футболіст відмітив, що "орли" – це найсильніша команда, з якою довелося зіграти цього сезону киянам.
"Якщо подивитися на результат і сказати, то так, звісно. Хороша команда і грає в топ-5 ліг. Вони сьогодні більше заслужили на цю перемогу. Але ми зробимо висновки, набили трохи шишки і будемо рухатися далі. Думаю, що нам це зіграє тільки на руку в тому плані, що без поразок не буває перемог", – зізнався Кабаєв.
Воротар Динамо Георгій Бущан у своєму післяматчевому коментарі також зачепив тему різниці між чемпіонатом України та європейськими топлігами, яка відіграє ключову роль у єврокубках.
Нагадаємо, в першому турі основного етапу Ліги Європи Динамо розгромно поступилося Лаціо.