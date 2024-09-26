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Кабаєв: У грі з Лаціо мали багато передумов для голу

Руслан Травкін — 26 вересня, 15:56
Кабаєв: У грі з Лаціо мали багато передумов для голу
Владислав Кабаєв
Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував слабку реалізацію "біло-синіх" у матчі проти Лаціо в межах 1 туру Ліги Європи-2024/25.

Його слова цитує UA-Football.

"Завершення не вистачило. Багато було передумов для голу, багато ударів повз. Але… остання передача, останній удар. Десь не влучили у ногу, десь - у площину воріт. А суперника були ці моменти і вони скористалися цим. У цьому і різниця у сьогоднішній грі.

Мій момент у першому таймі? Я не хочу виправдовуватися, чи щось таке казати, але мʼяч підскочив. Але трохи нога поїхала. Поле таке слизьке було. Не вдалося пробити добре", – сказав Кабаєв.

Також футболіст відмітив, що "орли" – це найсильніша команда, з якою довелося зіграти цього сезону киянам.

"Якщо подивитися на результат і сказати, то так, звісно. Хороша команда і грає в топ-5 ліг. Вони сьогодні більше заслужили на цю перемогу. Але ми зробимо висновки, набили трохи шишки і будемо рухатися далі. Думаю, що нам це зіграє тільки на руку в тому плані, що без поразок не буває перемог",зізнався Кабаєв.

Воротар Динамо Георгій Бущан у своєму післяматчевому коментарі також зачепив тему різниці між чемпіонатом України та європейськими топлігами, яка відіграє ключову роль у єврокубках.

Нагадаємо, в першому турі основного етапу Ліги Європи Динамо розгромно поступилося Лаціо.

Динамо Київ Лаціо Ліга Європи-2024/25 Владислав Кабаєв

Владислав Кабаєв

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