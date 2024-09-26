Кабаєв: У грі з Лаціо мали багато передумов для голу

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував слабку реалізацію "біло-синіх" у матчі проти Лаціо в межах 1 туру Ліги Європи-2024/25.

Його слова цитує UA-Football.

"Завершення не вистачило. Багато було передумов для голу, багато ударів повз. Але… остання передача, останній удар. Десь не влучили у ногу, десь - у площину воріт. А суперника були ці моменти і вони скористалися цим. У цьому і різниця у сьогоднішній грі.

Мій момент у першому таймі? Я не хочу виправдовуватися, чи щось таке казати, але мʼяч підскочив. Але трохи нога поїхала. Поле таке слизьке було. Не вдалося пробити добре", – сказав Кабаєв.