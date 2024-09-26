Думаю, це рівень нашого чемпіонату: Бущан прокоментував розгромну поразку від Лаціо

Воротар Динамо Георгій Бущан вважає, що розгромна поразка від Лаціо вказує на низький рівень чемпіонату України в порівнянні топлігами.

Про це він сказав у післяматчевому коментарі в ефірі Megogo.

— Наскільки перший гол та травма Себальоса могли зіпсувати цей матч?

— Швидкий гол завжди ламає гру. Травма Себельєса ніяк на командну гру не вплинула. На жаль, швидкий гол зіграв свою роль.

— Якщо згадати матч із Зальцбургом, сьогоднішній, ми бачимо, що команда може грати на рівних з такими суперниками, але мікро моменти впливають. Чи можна це списати на досвід чи рівень нашого чемпіонату?

— Я думаю, що це рівень нашого чемпіонату. Ви бачите, що гра була, моменти були, але не забили. Команди топ-ліг вирішують напівмоменти. Я думаю, що у нас з такою грою буде результат. Сьогодні ми засмучені, але готуємося далі.

— Всі три голи пройшли через центральних захисників, це незіграність захисників чи в чому проблема?

— Ні, це момент, який нападник реалізував. Ми вже зіграли більше 10 турів. Це не незіграність захисників.

— Про що розмовляли у роздягальні, бо після 0:3 туди важко йти?

— Дотримуватися своєї гри та не зупинятися. Нічого особливого не було.

У матчі з Лаціо Бущан зробив три сейви. Статистичний портал SofaScore оцінив його у гру в 6.5. Найкращим у складі киян став Владислав Кабаєв, а найменший бал отримав Максим Брагару, який отримав червону картку через якихось 8 хвилин після виходу на заміну.