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Стали відомі дати та час півфінальних матчів Кубку України

Микола Дендак — 8 квітня 2025, 15:21
Стали відомі дати та час півфінальних матчів Кубку України
УАФ

Визначився розклад матчів 1/2 фіналу Кубку України з футболу сезону-2024/25.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Першими свій поєдинок зіграють київське Динамо та Буковина з Чернівців. Попередньо, зустріч відбудеться у Львові на стадіоні "Україна". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Житомирське Полісся зіграє проти донецького Шахтаря через дві години, о 18:00. Поєдинок відбудеться на Центральному стадіоні в Житомирі.

Розклад півфінальних матчів Кубку України

23 квітня

  • 16:00. Буковина – Динамо
  • 18:00. Полісся – Шахтар

Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив дату та місце проведення фіналу Кубку України сезону-2024/25. Фінальний поєдинок запланований на 14 травня на "Центральному стадіоні" міста Житомир.

Буковина Динамо Київ Кубок України Українська асоціація футболу (УАФ) Шахтар Донецьк Полісся Житомир

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