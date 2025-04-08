Стали відомі дати та час півфінальних матчів Кубку України
УАФ
Визначився розклад матчів 1/2 фіналу Кубку України з футболу сезону-2024/25.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Першими свій поєдинок зіграють київське Динамо та Буковина з Чернівців. Попередньо, зустріч відбудеться у Львові на стадіоні "Україна". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
Житомирське Полісся зіграє проти донецького Шахтаря через дві години, о 18:00. Поєдинок відбудеться на Центральному стадіоні в Житомирі.
Розклад півфінальних матчів Кубку України
23 квітня
- 16:00. Буковина – Динамо
- 18:00. Полісся – Шахтар
Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив дату та місце проведення фіналу Кубку України сезону-2024/25. Фінальний поєдинок запланований на 14 травня на "Центральному стадіоні" міста Житомир.