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Він нуль у відборі: екстренер збірної України розкритикував гру Матвієнка на Canadian Shield

Олексій Мурзак — 11 червня 2025, 16:47
Він нуль у відборі: екстренер збірної України розкритикував гру Матвієнка на Canadian Shield
Йожеф Сабо
УАФ

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував гру захисника Шахтаря Миколи Матвієнка за національну команду на товариському турнірі Canadian Shield, висловивши думку, що це дуже слабкий гравець.

Про це Сабо сказав у інтерв'ю Sport-express.ua.

"Матвієнко вже 29 років, але скажіть, за весь цей час їм хтось цікавився? Ні. В Арсенал – я не вірю. Він дуже слабкий центральний захисник у відборі нуль. Йому просто пощастило, що він у Шахтарі грає, який у чемпіонаті постійно атакує та захищатиметься не особливо і потрібно.

А в збірній Матвієнко ще й капітан команди. Проти Канади він вийшов зліва і це був провал. Як йому канадець прокинув між ніг у моменті з першим голом. Жах. У футболі така тенденція, що у майбутньому гратимуть ще сильніше. Подивіться на АПЛ та Бундеслігу. Куди там Матвієнко? Я загалом вважаю, що він не тягне рівень збірної України.

А Бондар – це взагалі. Таке відчуття, що його від безвиході викликають. У нас є набагато сильніші захисники", – сказав Сабо.

Матвієнко у матчі проти Канади відіграв 66 хвилин, а гру з Новою Зеландією провів на лаві запасних.

Валерій Бондар Збірна України з футболу Микола Матвієнко Йожеф Сабо Шахтар Донецьк Canadian Shield

Микола Матвієнко

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