Важливий досвід перед початком відбору на ЧС: Ребров підбив підсумки турніру Canadian Shield

Головний тренер збірної України Сергій Ребров підбив підсумки товариського турніру Canadian Shield, на якому "синьо-жовті" посіли 3-тє місце, наголосивши, що ці два матчі (проти Канади та Нової Зеландії) допомогли команді залучити та надати ігрову практику великій кількості гравців та продовжити збирати важливий досвід перед початком осінньої кваліфікації до Чемпіонату світу.

Про це тренер написав на своїй сторінці в Instagram.

"Протягом нашого перебування в Торонто, вважаю дуже корисними всі ініціативи організовані та здійснені завдяки УАФ в плані зближення частину українського футболу та гравців с українською діаспорою в Канаді, що є теж не менш важливо.

Дякую всім гравцям, які після довгого сезону, котрий для багатьох із них був дуже насичений в плані кількості матчів та далеких переїздів, взяли участь в цьому зборі", – зазначив Ребров.

Нагадаємо, у Канаді закінчився товариський футбольний турнір Canadian Shield. Збірна України після поразки від Канади (2:4) обіграла Нову Зеландію (2:1) і закінчила турнір на третьому місці.