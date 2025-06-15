Ванат – найкращий гравець матчу з Фінляндією на Євро-2025

Нападник Динамо та молодіжної збірної України Владислав Ванат був визнаний найкращим гравцем матчу 2 туру Євро-2025 (U21) проти Фінляндії (2:0).

Про це повідомляє УЄФА.

У другому поєдинку на турнірі Ванат відзначився голом. Владислав відкрив рахунок у грі, зігравши на добиванні після власного удару.

Нападник був замінений на 69-й хвилині гри на Богдана В'юнника.

Команда Унаї Мельгоси набрала 3 очки та піднялася на друге місце групи D. Нагадаємо, у першому турі "синьо-жовті" зазнали поразки від Данії в прикрому матчі. Фінляндія своєю чергою втратила перемогу в грі з Нідерландами.

Українці закриватимуть груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.