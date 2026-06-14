Австралія та Туреччина визначились зі стартовими складами на матч ЧС-2026

У неділю, 14 червня, збірна Австралії зіграє проти Туреччини у рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться у канадському Ванкувері на "БіСі Плейс"та розпочнеться о 07:00 (за київським часом).

Тренерські штаби національних команд визначилися зі стартовими одинадцятками.

Австралія: Біч – Берджесс, Суттар, Чіркаті, – Італьяно, О'Нілл, Окон-Енгстлер, Босс – Меткаф, Іракунда, Туре

Туреччина: Чакір – Челік, Демірал, Бардакчі, Кадіоглу – Чалханоглу, Юксек, Гюллер, Кокджу, Їлмаз, – Актюркоглу

Збірні зустрічалися лише двічі – обидва товариські матчі відбулися у 2004 році й завершилися перемогами Туреччини.

Нагадаємо, напередодні в поєдинку групи С Бразилія розписала нічию 1:1 із Марокко.