Став відомий найкращий гравець Динамо у матчі проти Зрінські

Олександр Булава — 7 листопада 2025, 00:23
У четвер, 6 листопада, київське Динамо розгромило боснійський Зрінські (6:0) в межах 3-го туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Найкращим у зустрічі було визнано півзахисника киян Віталія Буяльського, який отримав від SofaScore 9,0 балів.

Хавбек розпочав гру у стартовому складі, відігравши 68 хвилин та відзначився голом та асистом на Дениса Попова. Буяльський віддав 69% точних передач (22 з 32), завдав 3 удари по воротах та 4 рази виграв позицію.

Зазначимо, що атакувальний півзахисник Владислав Кабаєв отримав другу найвищу оцінку у матчі – 8,4.

Перемога дозволила киянам піднятися на 24-те місце у турнірній таблиці ЛК.

Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес.

