Сандерленд у драматичному матчі здолав Ковентрі та вийшов у фіналі плейоф Чемпіоншину

Сандерленд на власному полі зіграв внічию з Ковентрі та вийшов у фінал плейоф Чемпіоншипу за вихід до Прем'єр-ліги.

Гості завдяки голу 25-річного нападника Ефрона Мейсона-Кларка у другому таймі змогли зрівняти рахунок у протистоянні та перевести гру в овертайм.

Гра в екстратаймі здавалось мала завершитись післяматчевими пенальті, однак Сандерденд на другій доданій хвилині до другої 15-хвилинки зміг зрівняти рахунок – Деніел Баллард головою замкнув подачу з кутового.

Чемпіоншип

Півфінал плейоф, 2-й матч, 13 травня

Сандерленд – Ковентрі 1:1 (0:0, 0:1, 0:0)

(перший матч 2:1)



Голи: 0:1 – 76 Мейсон-Кларк, 1:1 – 120+2 Баллард

Суперником Сандерленда у фіналі буде Шеффілд Юнайтед, який у двох матчах розібрався з Брістол Сіті.

Нагадаємо, до АПЛ напряму пробились Лідс та Бернлі. За підсумками поточного сезону елітного дивізіону до Чемпіоншипу вилетіла та ж трійка команд, яка підвищилася в класі за підсумками минулого сезону.