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Визначився перший фіналіст плейоф Чемпіоншипу за вихід до АПЛ

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 08:10
Визначився перший фіналіст плейоф Чемпіоншипу за вихід до АПЛ

Шеффілд Юнайтед повторно розгромив Брістоль Сіті та пробився у фінал плейоф Чемпіоншипу за вихід до Прем'єр-ліги.

Матч-відповідь завершився з рахунком 3:0 на користь "клинків".

Рахунок у зустрічі було відкрито ще у першому таймі зусиллями Кіффера Мура, а в другій половині поєдинку Хаммер та О'Хер довели справу до розгрому.

У фінальному протистоянні за промоушн до АПЛ Шеффілд зіграє з переможцем пари Ковентрі – Сандерленд. Перший поєдинок цих команд завершився перемогою "котів" 2:1.

Чемпіоншип Англії
Півфінал плейоф, 2-й матч
Перший матч 3:0

Шеффілд Юнайтед – Брістоль Сіті 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Мур, 41, 2:0 – Хаммер, 52, 3:0 – О'Хер, 83

Нагадаємо, до АПЛ напряму пробились Лідс та Бернлі. За підсумками поточного сезону елітного дивізіону до Чемпіоншипу вилетіла та ж трійка команд, яка підвищилася в класі за підсумками минулого сезону.

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Шеффілд Юнайтед

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