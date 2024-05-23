Облак влітку покине Атлетико — джерело

Воротар мадридського Атлетико Ян Облак покине клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі.

Словенський голкіпер виступає за Атлетико з липня 2014 року. За це час він провів 445 матчів. Виграв з клубом чемпіонат Іспанії, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та двічі Кубок Іспанії.

🔴⚪️ Sources inside Atletico Madrid confirms Jan Oblak’s likely to leave Colchoneros this summer.



⏳ Wait&See… #mercato #Atleti pic.twitter.com/YDWiX7gfX2 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 23, 2024

Чинний контракт голкіпера розрахований до 30 червня 2028 року.

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Раніше повідомлялося, що "матрацники" хочуть продати Облака влітку, щоб розвантажити зарплатну відомість і оновити воротарську позицію. Як варіант заміни словенцю розглядався український голкіпер Реала Андрій Лунін.