Облак влітку покине Атлетико — джерело
Воротар мадридського Атлетико Ян Облак покине клуб під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі.
Словенський голкіпер виступає за Атлетико з липня 2014 року. За це час він провів 445 матчів. Виграв з клубом чемпіонат Іспанії, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та двічі Кубок Іспанії.
Чинний контракт голкіпера розрахований до 30 червня 2028 року.
Раніше повідомлялося, що "матрацники" хочуть продати Облака влітку, щоб розвантажити зарплатну відомість і оновити воротарську позицію. Як варіант заміни словенцю розглядався український голкіпер Реала Андрій Лунін.