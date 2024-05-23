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Облак влітку покине Атлетико — джерело

Олександр Булава — 23 травня, 22:14
Облак влітку покине Атлетико — джерело

Воротар мадридського Атлетико Ян Облак покине клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі.

Словенський голкіпер виступає за Атлетико з липня 2014 року. За це час він провів 445 матчів. Виграв з клубом чемпіонат Іспанії, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та двічі Кубок Іспанії.

Чинний контракт голкіпера розрахований до 30 червня 2028 року.

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Раніше повідомлялося, що "матрацники" хочуть продати Облака влітку, щоб розвантажити зарплатну відомість і оновити воротарську позицію. Як варіант заміни словенцю розглядався український голкіпер Реала Андрій Лунін.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Футбольні трансфери Ян Облак Атлетико Мадрид

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