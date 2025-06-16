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Рух назвав суперників по літніх контрольних матчах

Олег Дідух — 16 червня 2025, 13:39
Рух назвав суперників по літніх контрольних матчах
ФК Рух

Рух проведе 8 контрольних матчів влітку 2025 року в рамках підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба львівского клубу.

Команда розпочне підготовку до сезону 23 червня, а уже за 5 днів проведе свій перший спаринг. 7 із 8 суперників Руха – українські клуби. Єдиний закордонний спаринг-партнер – польська Сталь із Жешува.

Розклад контрольних матчів Руха на літа 2025 року:

  • 28 червня – Агробізнес
  • 5 липня – Нива Тернопіль
  • 9 липня – Чорноморець
  • 10 липня – Епіцентр
  • 15 липня – Сталь Жешув (Польща)
  • 19 липня – Буковина
  • 19 липня – Куликів-Білка
  • 26 липня – Верес (Рівне)

Минулий сезон УПЛ Рух завершив на 8 місці в турнірній таблиці. Влітку команду очолив Іван Федик, який замінив на цій посаді Віталія Пономарьова.

Агробізнес Буковина Епіцентр Нива Тернопіль Рух Львів Чорноморець Верес Рівне

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