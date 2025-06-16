Рух назвав суперників по літніх контрольних матчах

Рух проведе 8 контрольних матчів влітку 2025 року в рамках підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба львівского клубу.

Команда розпочне підготовку до сезону 23 червня, а уже за 5 днів проведе свій перший спаринг. 7 із 8 суперників Руха – українські клуби. Єдиний закордонний спаринг-партнер – польська Сталь із Жешува.

Розклад контрольних матчів Руха на літа 2025 року:

28 червня – Агробізнес

5 липня – Нива Тернопіль

9 липня – Чорноморець

10 липня – Епіцентр

15 липня – Сталь Жешув (Польща)

19 липня – Буковина

19 липня – Куликів-Білка

26 липня – Верес (Рівне)

Минулий сезон УПЛ Рух завершив на 8 місці в турнірній таблиці. Влітку команду очолив Іван Федик, який замінив на цій посаді Віталія Пономарьова.