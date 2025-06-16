Рух назвав суперників по літніх контрольних матчах
ФК Рух
Рух проведе 8 контрольних матчів влітку 2025 року в рамках підготовки до нового сезону.
Про це повідомляє пресслужба львівского клубу.
Команда розпочне підготовку до сезону 23 червня, а уже за 5 днів проведе свій перший спаринг. 7 із 8 суперників Руха – українські клуби. Єдиний закордонний спаринг-партнер – польська Сталь із Жешува.
Розклад контрольних матчів Руха на літа 2025 року:
- 28 червня – Агробізнес
- 5 липня – Нива Тернопіль
- 9 липня – Чорноморець
- 10 липня – Епіцентр
- 15 липня – Сталь Жешув (Польща)
- 19 липня – Буковина
- 19 липня – Куликів-Білка
- 26 липня – Верес (Рівне)
Минулий сезон УПЛ Рух завершив на 8 місці в турнірній таблиці. Влітку команду очолив Іван Федик, який замінив на цій посаді Віталія Пономарьова.