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Федик вдруге став головним тренером Руха

Станіслав Лисак — 11 червня 2025, 11:19
Федик вдруге став головним тренером Руха
ФК Рух

Український тренер Іван Федик очолив львівський Рух.

Про це повідомляє пресслужба "жовто-чорних".

37-річний фахівець удруге став головним тренером Руха. Раніше під керівництвом Федика "жовто-чорні" здобували путівку в Українську Прем'єр-лігу. Після цього наставник виконував у клубі функції директора з футболу, а також очолював Рух-2.

У тренерський штаб Федика увійшли: Валентин Слюсар та Ярослав Мартинюк (асистенти головного тренера), Андрій Ковтун (тренер воротарів), Олег Кононихін (тренер з фізичної підготовки) і Віктор Чижик (відеоаналітик).

Рух розпочне роботу під керівництвом нового тренерського штабу 23 червня.

Нагадаємо, що колишній тренер львів'ян Віталій Пономарьов очолив черкаський ЛНЗ.

За підсумками Української Прем'єр-ліги Рух посів підсумкове 8-ме місце у турнірній таблиці, а ЛНЗ завершив сезон на 12 позиції.

Рух Чемпіонат України, УПЛ Іван Федик

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