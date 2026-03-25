У них вистачає майстерних виконавців: Поттер виділив сильні риси збірної України

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер дав оцінку Україні перед очним протистоянням у відборі на чемпіонат світу 2026.

Про це фахівець розповів на передматчевій пресконференції.

Англійський тренер повідомив, що ретельно вивчав гру збірної України за переглядом попередніх поєдинків.

"Для глибокого аналізу ми передивилися всі поєдинки збірної України у цьому відборі. Збірна залишила по собі дуже приємне враження. Ми чітко бачимо структуру їхньої гри як у захисній, так і в наступальній фазах. Це міцний колектив, де класні індивідуальні якості гравців чудово вплетені в загальнокомандний механізм. Важко виокремити якусь одну гру, оскільки вони пройшли всю кваліфікацію дуже рівно й стабільно, здобувши другу сходинку одразу за французами. Тож ми ставимося до опонента з максимальною повагою", – сказав Поттер.

Поттер відмовився називати лідерів збірної України, відзначивши колективну гру команди.

"Я не прихильник того, щоб виділяти когось персонально. Як я вже зазначав, ключова риса збірної України — це їхня командна взаємодія. У них вистачає майстерних виконавців і, на мій погляд, головний тренер дуже добре організував командну гру. Ми готуємося до протистояння з міцним суперником, який має чималий тактичний арсенал та якісний набір футболістів", – додав Поттер.

Раніше головний тренер збірної Швеції оцінив втрати обох команд перед очним протистоянням.

Матч між Україною та Швецією відбудеться у четвер, 26 березня. Поєдинок у Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Переможець протистояння у фіналі плейоф відбору на ЧС-2026 зіграє з тріумфатором пари Польща – Албанія.