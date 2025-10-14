Українська правда
Олександр Булава — 14 жовтня 2025, 18:35
Збірна Швеції звільнила Томассона з посади головного тренера

Шведська футбольна асоціація вирішила звільнити головного тренера національної збірної Йон-Даль Томассона.

Про це повідомляє SvFF.

Рішення базується на відсутності результатів у відбіркових матчах до чемпіонату світу.

"Ще є шанс на плейоф у березні, і наш обов’язок — забезпечити найкращі умови для виходу у фінальну частину чемпіонату світу. У зв’язку з цим ми вважаємо, що потрібне нове керівництво в особі нового тренера збірної", — заявив президент асоціації Сімон Острем.

Томассон очолював збірну Швеції з березня 2024 року. Під його керівництвом команда провела 18 матчів: 9 перемог, 2 нічиї та 7 поразок.

У відборі на ЧС-2026 шведи набрали лише одне очко в чотирьох відбіркових матчах ЧС-2026 і посідають останнє місце в групі.

ЧС-2026

