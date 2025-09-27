Вест Гем звільнив головного тренера

Грем Поттер звільнений з посади головного тренера Вест Гема.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Поттер очолював Вест Гем із січня поточного року. Проте співпраця з 50-річним англійським фахівцем не задовольняла керівництво клубу, яке очікувало на кращі результати.

Вест Гем невдало стартував у новому сезоні АПЛ. Команда набрала всього 3 очки в 5 турах і наразі посідає передостаннє, 19 місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Раніше в своїй тренерській кар’єрі Поттер працював із Лідсом Карнегі, Естерсундом, Свонсі, Брайтоном і Челсі.

Свій наступний матч Вест Гем проведе в понеділок, 29 вересня, проти Евертона в рамках 6 туру АПЛ. Хто керуватиме командою в цьому матчі наразі не відомо, весь тренерський штаб Поттера покинув клуб разом зі своїм керівником.

Раніше повідомлялося про те, що Вест Гем може очолити Славен Білич.