Екстренер Челсі висловив бажання очолити збірну Швеції
Грем Поттер
Вест Гем
Колишній тренер Вест Гема та Челсі Грем Поттер висловив бажання очолити збірну Швеції.
Слова фахівця наводить Fotbollskanalen.
"Зараз я перебуваю у себе вдома у Швеції. Я тимчасово знаходжусь без роботи після періоду у Вест Гемі, але я відкритий до усіх пропозицій. Працювати у збірній Швеції – звучить фантастично, я хотів би це спробувати", – сказав Поттер.
Нагадаємо, "молотки" звільнили англійця після невдалого старту в чемпіонаті Англії – лише три очки у п'яти турах та передостаннє місце в турнірній таблиці.
Раніше Поттер тренував також Брайтон, Челсі та Свонсі, а розпочинав свою кар'єру наставник саме у Швеції – в Естерсунді.
Напередодні збірна Швеції звільнили Йон-Даль Томассона, який провалює відбір до чемпіонату світу.