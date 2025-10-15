Українська правда
Екстренер Челсі висловив бажання очолити збірну Швеції

Володимир Максименко — 15 жовтня 2025, 08:49
Колишній тренер Вест Гема та Челсі Грем Поттер висловив бажання очолити збірну Швеції.

Слова фахівця наводить Fotbollskanalen.

"Зараз я перебуваю у себе вдома у Швеції. Я тимчасово знаходжусь без роботи після періоду у Вест Гемі, але я відкритий до усіх пропозицій. Працювати у збірній Швеції – звучить фантастично, я хотів би це спробувати", – сказав Поттер.

Нагадаємо, "молотки" звільнили англійця після невдалого старту в чемпіонаті Англії – лише три очки у п'яти турах та передостаннє місце в турнірній таблиці.

Раніше Поттер тренував також Брайтон, Челсі та Свонсі, а розпочинав свою кар'єру наставник саме у Швеції – в Естерсунді.

Напередодні збірна Швеції звільнили Йон-Даль Томассона, який провалює відбір до чемпіонату світу.

