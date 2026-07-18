Стало відомо, хто розсудить матчі між Динамо та ФК ПАОК в другому раунді кваліфікації Ліги Європи

Стало відомо, хто судитиме матчі між київським Динамо та грецьким клубом ПАОК у межах другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Першу зустріч, яка буде номінально домашньою для команди Ігоря Костюка, обслуговуватиме данська бригада арбітрів на чолі з 38-річним Санді Путросом, який працюватиме на другому офіційному матчі у цьому сезоні.

Допомагати йому асистентами будуть Деніз Юрдакул, Есад Дероніч. Четвертим арбітром працюватиме Айдин Услу, а на системі VAR працюватимуть Йонас Хансен та його помічник Мікаель Тюкгор.

Матч-відповідь на стадіоні "Тумба" розсудить суддівська польська бригада під орудою Даміана Сільвестжака. Забезпечуватимуть йому асистентську підтримку Павел Сокольніцкі, Адам Карасевич.

Обов'язки резервного рефері виконуватиме Даміан Кос. За перегляд відеоповторів відповідатиме Пьотр Ласик разом зі своїм помічником Корнелем Пашкевичем.

Зауважимо, що перший поєдинок між київським Динамо та грецьким ПАОКом відбудеться 23 липня о 20:00 (за київським часом). Поєдинок-відповідь команди зіграють 29 липня о 20:45.

Нагадаємо, що кияни на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи переграли румунську Університатю Клуж-Напока. Після нульової нічиєї у першій грі підопічні Ігора Костюка довели справу до серії пенальті у матчі-відповіді, де "біло-сині" виявилися точнішими.