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Динамо у десять разів краще за нас: капітан Університаті – про виліт з Ліги Європи

Денис Іваненко — 18 липня 2026, 08:18
Динамо у десять разів краще за нас: капітан Університаті – про виліт з Ліги Європи
Александру Кіпчу
ФК Динамо

Александру Кіпчу підбив підсумки протистояння Університаті Клуж із київським Динамо в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, у якому його команда поступилась лише в серії пенальті.

Про це повідомляє Orange.

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Капітан румунського клубу після поразки заявив, що пишається виступом свого колективу, попри виліт із турніру. Він звернув увагу на різницю у фінансових можливостях суперників, яку практично вдалось нівелювати на футбольному полі.

"Я відчуваю гордість Ми маємо тримати голову високо. Ми перевершили самі себе. Ми боролися з командою, яка, на мою думку, у десять разів краща за нас, якщо брати до уваги їхні ресурси.

Ми знали, що матч-відповідь буде важчим, бо нам бракувало ритму. У першому таймі вони домінували над нами та мали багато моментів, ми сильно страждали, але в додатковий час ми відчули, що можемо їх переграти", – сказав Кіпчу.


Зазначимо, що в наступному раунді відбору Ліги Європи Динамо зіграє проти грецького ПАОКа. Матчі відбудуться 23 і 30 липня.

Раніше Ігор Костюк поділився враженнями від перемоги. Він зізнався, що "біло-сині" готувались до серії пенальті.

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