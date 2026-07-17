Нам треба б сходити до церкви: півзахисник Університаті – про поразку від Динамо у Лізі Європи

Атакувальний півзахисник Універсітаті Клуж Ден Ністор висловився про поразку від київського Динамо у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2026/27.

Його слова передає DigiSport.

38-річний румунський футболіст вважає, що на ньому повисло якесь прокляття, адже це фіаско у серії пенальті стало для нього вже п'ятим у кар'єрі.

"Це був гарний матч. Нам дуже шкода, що ми не порадували вболівальників. Вони цього заслуговували. Така наша доля – програвати в серії пенальті. Треба зробити все можливе, щоб більше до цього не доводити. Ми просто не можемо виграти в цій серії. Я не знаю, що відбувається. Нам треба б сходити до церкви, щоб Бог нам трохи допоміг. Це досить болісно. Якщо подивитися, якими гравцями ми закінчували матч, а якими – вони, різниця дуже велика, але ми відповідали рівню цього матчу, працювали, боролися. Ми тренували їх (післяматчеві пенальті – прим. ред.) і перед Крайовою, і вчора (15 липня), але ворота ніби стають меншими, а воротар – більшим", – сказав Ністор.

Досвідчений гравець Університаті сподівається, що його команда більше не дійде до серії 11-метрових, а якщо це й повториться, то колектив виграє якийсь трофей.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася нульовою нічиєю. Основний час та додаткові тайми також не визначили сильнішого (0:0), тому справа дійшла до серії пенальті, де точнішими були підопічні Ігоря Костюка – 4:2. 11-метрові у складі Університаті не реалізували Кодря та Кіпчу.

На післяматчевій пресконференції головний тренер киян зізнався, що вони готувалися до серії пенальті.

Додамо, що у наступному раунді кваліфікації Динамо зіграє проти грецького ПАОКа. Поєдинки будуть зіграні 23-го та 30-го липня о 20:00 за київським часом.