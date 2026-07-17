Вівчаренко – про перемогу Динамо над Університатею Клуж: М'яч якось не йшов у ворота

Лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко запевнив, що головне у матчі-відповіді проти Університаті Клуж те, що команда здобула переможний результат.

Його слова наводить клубний сайт.

Переможця протистояння було визначено у серії пенальті, де точнішими були динамівці – 4:2.

"Головне, що сьогодні (16 липня – прим. ред.) перемогли. Я виходив, щоб допомогти команді забити, тому що було створено багато моментів, але м'яч якось не йшов у ворота. Добре, що все так закінчилося, і в підсумку ми пройшли далі", – заявив Вівчаренко.

24-річний футболіст розповів, що попереду на киян чекає хороший суперник у вигляді грецького ПАОКа.

"Треба було пройти першого суперника спочатку. А ПАОК будемо дивитися. Це хороша команда, тому будемо аналізувати. У нас є колишній гравець ПАОКа, який, напевно, підкаже, як грати проти них. Будемо аналізувати та виходити на гру", відповів Костянтин.

Поєдинки заплановані на 23-те та 30-те липня. Початок обох зустрічей о 20:00 (за київським часом).

Динамо та ПАОК вже мають досвід очних виступів. У далекому сезоні-1976/77 ці європейські клуби грали між собою у Кубку європейських чемпіонів. Тоді в обидвох іграх перемогу святкували кияни (4:0 та 2:0).

Після поєдинку головний тренер киян Ігор Костюк та голкіпер Руслан Нещерет поділилися своїми думками.

Відзначимо, що завдяки динамівцям Україна обійшла Австрію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.