Кубарсі та одноклубник Судакова: визначились фіналісти премії Golden Boy-2026
Було визначено 25 фінальних претендентів на звання найкращого молодого гравця в Європі за версією премії Golden Boy-2026.
Про це повідомляє організатор премії Tuttosport.
Зокрема до списку потрапили центральний захисник каталонської Барселони Пау Кубарсі, гравець збірної Боснії й Герцеговини та туринського Ювентуса Керім Алайбегович і одноклубник українського хавбека Георгія Судакова – Джанлука Престіані.
Список номінантів.
- Пау Кубарсі (Барселона)
- Аюб Буадді (Манчестер Сіті)
- Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)
- Ян Діоманде (Реал Мадрид)
- Лука Вушкович (Брайтон)
- Віктор Фрохольдт (Порту)
- Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал)
- Раян (Борнмут)
- Йоррел Гато (Челсі)
- Леннарт Карл (Баварія)
- Естеван (Челсі)
- Ендрік (Реал Мадрид)
- Жуніор Крупі (Борнмут)
- Джанлука Престіані (Бенфіка)
- Константінос Карецас (Боруссія Дортмунд)
- Саїд Ель-Мала (Кельн)
- Хон Мартін (Реал Сосьєдад)
- Марк Берналь (Барселона)
- Керім Алайбегович (Ювентус)
- Фінн Єльч (Штутгарт)
- Хараламбос Костулас (Брайтон)
- Жоан Гаду (Боруссія Дортмунд)
- Родрігу Мора (Рома)
- Франко Мастантуоно (Фіорентина)
- Хаві Еспарт (Барселона)
Варто зазначити, що у першому списку зі 100 претендентів фігурували Матвій Пономаренко та Кауан Еліас. Нападник київського Динамо тоді посів 86-те місце, а бразильський центрфорвард донецького Шахтаря перебував на 84-й сходинці.
Утім, ніхто з них не потрапив до фінального списку гравців, які боротимуться за нагороду.
Зауважимо, що Golden Boy – це щорічна футбольна нагорода найкращому молодому гравцеві, який ще не досяг 21 року та виступає у вищому дивізіоні.
Цьогорічний переможець нагороди визначиться у листопаді. Нагадаємо, що торік нагороду Golden Boy виграв 19-річний півзахисник ПСЖ Дезіре Дуе.