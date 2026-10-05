Кубарсі та одноклубник Судакова: визначились фіналісти премії Golden Boy-2026

Було визначено 25 фінальних претендентів на звання найкращого молодого гравця в Європі за версією премії Golden Boy-2026.

Про це повідомляє організатор премії Tuttosport.

Зокрема до списку потрапили центральний захисник каталонської Барселони Пау Кубарсі, гравець збірної Боснії й Герцеговини та туринського Ювентуса Керім Алайбегович і одноклубник українського хавбека Георгія Судакова – Джанлука Престіані.

Список номінантів.

Пау Кубарсі (Барселона) Аюб Буадді (Манчестер Сіті) Воррен Заїр-Емері (ПСЖ) Ян Діоманде (Реал Мадрид) Лука Вушкович (Брайтон) Віктор Фрохольдт (Порту) Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал) Раян (Борнмут) Йоррел Гато (Челсі) Леннарт Карл (Баварія) Естеван (Челсі) Ендрік (Реал Мадрид) Жуніор Крупі (Борнмут) Джанлука Престіані (Бенфіка) Константінос Карецас (Боруссія Дортмунд) Саїд Ель-Мала (Кельн) Хон Мартін (Реал Сосьєдад) Марк Берналь (Барселона) Керім Алайбегович (Ювентус) Фінн Єльч (Штутгарт) Хараламбос Костулас (Брайтон) Жоан Гаду (Боруссія Дортмунд) Родрігу Мора (Рома) Франко Мастантуоно (Фіорентина) Хаві Еспарт (Барселона)

Варто зазначити, що у першому списку зі 100 претендентів фігурували Матвій Пономаренко та Кауан Еліас. Нападник київського Динамо тоді посів 86-те місце, а бразильський центрфорвард донецького Шахтаря перебував на 84-й сходинці.

Утім, ніхто з них не потрапив до фінального списку гравців, які боротимуться за нагороду.

Зауважимо, що Golden Boy – це щорічна футбольна нагорода найкращому молодому гравцеві, який ще не досяг 21 року та виступає у вищому дивізіоні.

Цьогорічний переможець нагороди визначиться у листопаді. Нагадаємо, що торік нагороду Golden Boy виграв 19-річний півзахисник ПСЖ Дезіре Дуе.