Оголошено номінантів на нагороду Golden Boy 2025: Ямал не в списку

Італійське видання Tuttosport оприлюднило список претендентів на престижну нагороду Golden Boy 2025, яку щороку отримує найкращий молодий футболіст Європи.

Цього разу у переліку відсутній головний талант іспанського футболу Ламін Ямал. Нагадаємо, що він став переможцем Golden Boy 2024, а отже не може бути номінований повторно.

Цікаво, що на церемонії вручення Золотого м’яча 2025 Ямал був визнаний другим найкращим гравцем світу та найкращим молодим футболістом, отримавши трофей Kopa Trophy.

Серед головних фаворитів цьогорічного голосування називають Дезіре Дуе з ПСЖ, який відзначився дублем у фіналі Ліги чемпіонів 2024/25 проти Інтера. Його одноклубник Варрен Заїр-Емері також потрапив до списку номінантів.

Церемонія вручення Golden Boy 2025 відбудеться в листопаді, однак точну дату буде оголошено пізніше.

Раніше Ямаля визнали найкращим гравцем місяця у Ла Лізі за версією Transfermarkt.