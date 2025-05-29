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Захисник Динамо увійшов у сотню претендентів на приз Golden Boy-2025

Олег Дідух — 29 травня 2025, 15:29
Захисник Динамо увійшов у сотню претендентів на приз Golden Boy-2025
Тарас Михавко
ФК Динамо Київ

Центральний захисник Динамо Київ Тарас Михавко увійшов у сотню претендентів на приз Golden Boy 2025 року.

Про це повідомляє Tuttosport, який щорічно вручає цю нагороду найкращому молодому футболісту світу.

Видання опублікувало рейтинг із 100 претендентів на нагороду, Михавко посідає в ньому 37 місце. Лідирує у рейтингу вінгер Барселони Ламін Ямал.

Проте цього року він завоювати нагороду не зможе. Він став володарем призу Golden Boy у минулому, 2024 році, а, згідно з правилами, жоден футболіст не може стати володарем цього трофею більше одного разу.

Топ-5 рейтингу Golden Boy-2025:

  1. Ламін Ямаль (Барселона)
  2. Пау Кубарсі (Барселона)
  3. Дезіре Дуе (ПСЖ)
  4. Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал)
  5. Варрен Заїр-Емері (ПСЖ)

У поточному сезоні на рахунку Михавко 1 гол і 1 асист у 26 матчах за Динамо в УПЛ. 19-річний захисник допоміг столичному клубу стати чемпіонами України.

Golden Boy Динамо Київ Тарас Михавко

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