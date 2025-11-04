Дуе виграв нагороду Golden Boy 2025

19-річний французький півзахисник Парі Сен-Жермен Дезіре Дуе отримав престижну нагороду European Golden Boy Absolute Best 2025.

Про це повідомляє італійське видання Tuttosport.

Це звання присуджується найкращому молодому футболісту Європи, і цього року вибір експертів був очевидним – феноменальний сезон Дуе з ПСЖ вразив увесь футбольний світ.

Молодий талант став ключовою фігурою у складі паризького гранда, який цього сезону здобув історичний требл – переміг у Лізі чемпіонів, чемпіонаті Франції та Кубку Франції.

Загалом у сезоні 2024/25 француз провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 18 голів і віддав 14 асистів, а його середній показник створених моментів становив 2,6 за 90 хвилин. У Лізі чемпіонів Дуе зіграв 16 поєдинків, у яких відзначився п’ятьма голами та п’ятьма гольовими передачами, ставши найкращим молодим гравцем.

