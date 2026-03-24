DAZN продовжив співпрацю з Golden Boy Promotions

Промоутерська компанія Golden Boy Promotions підписала багаторічне продовження контракту зі стрімінговою платформою DAZN.

Про це йдеться в заяві компанії.

Попередній контракт закінчився наприкінці 2025 року, але сторони продовжили співпрацю під час переговорів.

"Зараз ми працюємо на повну потужність. Ніхто не створює чемпіонів так, як ми. Це особлива формула, поєднана з талантом, дисципліною та зірковою силою бійця. Наближаючись до десятиліття співпраці з DAZN, ми продовжуватимемо задавати тон цьому виду спорту у 2026 році та формувати майбутнє боксу", – сказав співзасновник і голова Golden Boy Оскар Де Ла Хойя.

Golden Boy і DAZN співпрацюють із кінця 2018 року, коли Сауль Альварес дебютував на платформі у Madison Square Garden проти Роккі Філдінга.

Продовження контракту Golden Boy відбулося одразу після того, як Top Rank приєднався до DAZN, згідно з офіційним оголошенням тиждень тому. Обидва підписані контракти доповнюють список, який включає контент від Matchroom Boxing, Queensberry Promotions, Riyadh Season, Eye of the Tiger Management та Salita Promotions, а також багатьох інших світових компаній.