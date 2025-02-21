Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій

Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.

За підсумками основного етапу напряму в 1/8 фіналу вийшли: Гімараєш, Фіорентина, Рапід, Юргорден, Лугано, Легія, Серкль Брюгге та Челсі.

За підсумками стикових матчів до них доєднались Гент, Копенгаген, Борац, Пафос, Цельє, Панатінаїкос, Молде та Ягеллонія

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 21 лютого, о 15:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 6 та 13 березня, чвертьфінали – 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня. Фінал турніру запланований на 29 травня в Афінах, Греція.

Раніше стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи та Ліги чемпіонів.