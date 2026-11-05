Аталанта поділила очки з Кайратом, Аякс розгромив Мідтьюлланн, Трабзонспор поступився Фрайбургу у 3 турі ЛК

У четвер, 5 листопада, відбулася низка матчів загального етапу Ліги конференцій сезону-2026/27.

Аталанта врятувалася від поразки у матчі з алматським Кайратом завдяки голу Крстовича. Купс та Гент розписали нульову нічию. Лінкольн Ред Імпс здобув перемогу над сплітським Хайдуком завдяки автоголу від Гаджикадуніча. Шведський М'єльбю здолав боснійський Борац Баня-Лука.

Аякс декласував Мідтьюлланн, залишившись у більшості після вилучення Вітьєна на 43-й хвилині. Український вінгер Віктор Циганков пропустив цей матч через травму.

Орхус та Брага відіграли другу нульову нічию у цьому ігрового дні. Трабзонспор із Салахом поступився Фрайбургу. Малиновський та Батагов досі не відновились від ушкоджень.

Тун тріумфував у протистоянні з Хартсом, а Црвена Звезда перемогла Інтер Клуб Ескальдес.

Ліга конференцій – Етап ліги

3 тур, 5 листопада

Аталанта – Кайрат Алмати – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Гуаль, 1:1 – 82 Крстович

КуПС – Гент – 0:0 (0:0)

Лінкольн Ред Імпс – Хайдук Спліт – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 89 Гаджикадунич (автогол)

М'єльбю – Борац Баня-Лука – 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Бергстрем, 2:0 – 88 Енггор

Мідтьюлланн – Аякс – 1:6 (1:1)

Голи: 0:1 – 9 Арокодаре, 1:1 – 28 Етім, 1:2 – 52 Арокодаре, 1:3 – 59 Вейндал, 1:4 – 67 Классен, 1:5 – 74 Глух, 1:6 – 82 Маркос Леонардо

Орхус – Брага – 0:0 (0:0)

Трабзонспор – Фрайбург – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 14 Кюблер

Тун – Хартс – 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Маккарт (автогол), 2:0 – 34 Лабо, 3:0 – 57 Дурсун, 3:1 – 82 Фіндлей

Црвена Звезда – Інтер Клуб Ескальдес – 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 62 Арельяно, 1:1 – 80 Лучич, 2:1 – 90+2 Діас

Вилучення: Катай 35 (Црвена Звезда) – Берланга 51 (Інтер)

Інша частина зустрічей розпочнеться о 22:00 за київським часом. Монако прийматиме Норшелланн, Панатінаїкос зіграє із софійським ЦСКА, а Твенте поміряється силами з Пафосом. Також пройдуть ігри за участю Сінт-Трейдена, Університаті Крайови та ФК Рига.

Нагадаємо, що у матчах 2-го туру Університатя з Романчуком перемогла Інтер Ескальдес, а Аякс з Циганковим здолав Аталанту.