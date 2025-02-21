Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Завершилися всі матчі попереднього раунду плейоф Ліги Європи, за підсумками яких визначилися учасники 1/8 фіналу турніру.

За підсумками основного етапу у плейоф турніру потрапили Лаціо, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Айнтрахт, Ліон, Олімпіакос, Рейнджерс.

На стадії стикових матчів попереднього раунду плейоф сильнішими виявились: Твенте, АЗ Алкмар, Рома, ФКСБ (Стяуа), Вікторія, Реал Сосьєдад, Фенербахче та Аякс.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 21 лютого, о 14:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.

Зауважимо, що жеребкування буде останнім у межах плейоф, після чого буде сформована остаточна сітка турніру. Потенційні суперники сформовані згідно з позиціями, які команди посідали на етапі ліги.

Матчі 1/8 заплановані на 6 та 13 березня, чвертьфінали на 10 та 17 квітня, півфінали 1 та 8 травня, а фінал має відбутися 21 травня у Більбао.