Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі 3 туру Ліги конференцій

Українські арбітри отримали призначення на матч 3 туру основного етапу Ліги конференцій між Ригою та Яблонцем.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним суддею зустрічі буде Віктор Копієвський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак і Дмитро Запороженко.

Четвертий арбітр – Дмитро Кубряк, за систему ВАР відповідатимуть Микола Балакін і Денис Шурман. Таким чином, на матчі в Ризі працюватиме повністю українська суддівська бригада.

Гра відбудеться 5 листопада о 22:00 за Києвом.

Після двох турів Рига посідає 21-ше місце з двома очками, а Яблонець – 24-те з одним балом. Рига зіграла внічию з Кайратом і Пафосом – обидва матчі завершилися з рахунком 1:1. Яблонець спершу поступився Фрайбургу (2:3), а потім зіграв унічию з Брайтоном (0:0).

З результатами 2 туру Ліги конференцій можна ознайомитися ТУТ.