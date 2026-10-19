Визначились строки відновлення основного воротаря Челсі після перелому щелепи

Лондонський Челсі назвав строки відновлення свого воротаря Еміліано Мартінеса після перелому щелепи, якого він зазнав у матчі з Евертоном.

Інформацію про стан здоров'я аргентинця опублікувала пресслужба "синіх".

Мартінес успішно переніс операцію на щелепі, а його повернення на поле очікується за "декілька тижнів". У клубі пообіцяли футболісти всебічну підтримку у його відновленні.

Нагадаємо, досвідчений голкіпер зазнав травми у матчі з Евертоном в межах 7 туру АПЛ. Тоді Мартінес вийшов з карного майданчика на перехоплення та зіткнувся з гравцем "ірисок" Джарредом Брантуейтом.

Аргентинський голкіпер приєднався до лондонців влітку цього року і в новому сезоні встиг зіграти за Челсі шість матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 11 м'ячів, одного разу зберігши свої ворота у недоторканності.

Свій наступний матч "аристократи" зіграють 24 жовтня – суперником стане Тоттенгем в АПЛ. Стартовий свисток заплановано на 19:30 за київським часом.

Раніше лондонський Челсі оголосив про підписання нового контракту зі своїм лідером півзахисту Коулом Палмером.