Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Визначились строки відновлення основного воротаря Челсі після перелому щелепи

Володимир Максименко — 19 жовтня 2026, 09:12
Еміліано Мартінес
Еміліано Мартінес
Челсі

Лондонський Челсі назвав строки відновлення свого воротаря Еміліано Мартінеса після перелому щелепи, якого він зазнав у матчі з Евертоном. 

Інформацію про стан здоров'я аргентинця опублікувала пресслужба "синіх".

Мартінес успішно переніс операцію на щелепі, а його повернення на поле очікується за "декілька тижнів". У клубі пообіцяли футболісти всебічну підтримку у його відновленні.

Нагадаємо, досвідчений голкіпер зазнав травми у матчі з Евертоном в межах 7 туру АПЛ. Тоді Мартінес вийшов з карного майданчика на перехоплення та зіткнувся з гравцем "ірисок" Джарредом Брантуейтом. 

Аргентинський голкіпер приєднався до лондонців влітку цього року і в новому сезоні встиг зіграти за Челсі шість матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 11 м'ячів, одного разу зберігши свої ворота у недоторканності.

Свій наступний матч "аристократи" зіграють 24 жовтня – суперником стане Тоттенгем в АПЛ. Стартовий свисток заплановано на 19:30 за київським часом.

Раніше лондонський Челсі оголосив про підписання нового контракту зі своїм лідером півзахисту Коулом Палмером.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Еміліано Мартінес

Еміліано Мартінес

Захищав вас із серцем: Мартінес – про прощальний матч Мессі та Отаменді за збірну Аргентини
Челсі оголосив про трансфер Мартінеса
Челсі за 7,5 млн фунтів підпише Мартінеса з Астон Вілли
Голкіпер збірної Аргентини може перейти в Челсі
Тоттенгем націлився на воротаря збірної Аргентини

Останні новини