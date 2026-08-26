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Голкіпер збірної Аргентини може перейти в Челсі

Олег Дідух — 26 серпня 2026, 16:29
Голкіпер збірної Аргентини може перейти в Челсі
Еміліано Мартінес
Getty Images

Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес може продовжити кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Астон Вілла запропонувала воротар Челсі. І лондонський клуб, і сам воротар виявилися відкритими до можливого трансферу. Астон Віллі Мартінес не потрібен через підписання Зіона Судзукі з Парми.

Минулого тижня повідомлялося про інтерес до Мартінеса з боку Тоттенгема.

33-річний Мартінес виступає за Астон Віллу з 2020 року. В минулому сезоні на його рахунку 44 матчі за англійських клуб, у яких аргентинець пропустив 49 голів і провів 13 матчів "на нуль".

Його контракт діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро.

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