Евертон з Миколенком поступився Челсі у 7 турі АПЛ
У суботу, 17 жовтня, відбулись перші матчі 7 туру Англійської Прем'єр-ліги.
У стартовій зустрічі ігрового дня Евертон на "Гілл Дікінсон Стедіум" в Ліверпулі мінімально поступився Челсі. Дубль у свій актив записав португальський нападник "синіх" Педру Нету.
Зазначимо, що у стартовому складі Евертона вперше після травми вийшов український захисник Віталій Миколенко.
Чемпіонат Англії – АПЛ
7 тур, 17 жовтня
Евертон – Челсі 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 46 Нету, 0:2 – 90 Нету
17:00 Брентфорд – Ліверпуль
17:00 Манчестер Сіті – Іпсвіч
17:00 Фулгем – Халл Сіті
19:30 Ньюкасл Юнайтед – Астон Вілла
Напередодні Ковентрі здобув другу поспіль перемогу в АПЛ, розгромивши Ньюкасл у 6 турі.