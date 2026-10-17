Евертон з Миколенком поступився Челсі у 7 турі АПЛ

У суботу, 17 жовтня, відбулись перші матчі 7 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У стартовій зустрічі ігрового дня Евертон на "Гілл Дікінсон Стедіум" в Ліверпулі мінімально поступився Челсі. Дубль у свій актив записав португальський нападник "синіх" Педру Нету.

Зазначимо, що у стартовому складі Евертона вперше після травми вийшов український захисник Віталій Миколенко.

Чемпіонат Англії – АПЛ

7 тур, 17 жовтня

Евертон – Челсі 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Нету, 0:2 – 90 Нету

17:00 Брентфорд – Ліверпуль

17:00 Манчестер Сіті – Іпсвіч

17:00 Фулгем – Халл Сіті

19:30 Ньюкасл Юнайтед – Астон Вілла

Напередодні Ковентрі здобув другу поспіль перемогу в АПЛ, розгромивши Ньюкасл у 6 турі.