Визначились претенденти на пост головного тренера Ювентуса
Визначились головні претенденти на посаду головного тренера Ювентуса після звільнення Ігора Тудора.
Про це повідомляють Ніколо Скіра та Фабріціо Романо.
Так, туринців можуть очолити екстренери збірної Італії Лучано Спаллетті та Роберто Манчіні – ці фахівці вимагають від босів "бьянконері" гарантій підсилення та контракт щонайменше до 2027 року.
Також серед кандидатів називається Раффаеле Палладіно, який донедавна працював у Фіорентині та Тьяго Мотта, якого звільнили у березні цього року.
Цікаво, що Мотта та Тудор хоч вже і не працюють у Ювентусі, але мають з клубом чинні контракти на загальну суму 25 млн євро – саме це є найбільшою проблемою при призначенні нового фахівця.
Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1.