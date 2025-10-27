Визначились претенденти на пост головного тренера Ювентуса

Визначились головні претенденти на посаду головного тренера Ювентуса після звільнення Ігора Тудора.

Про це повідомляють Ніколо Скіра та Фабріціо Романо.

Так, туринців можуть очолити екстренери збірної Італії Лучано Спаллетті та Роберто Манчіні – ці фахівці вимагають від босів "бьянконері" гарантій підсилення та контракт щонайменше до 2027 року.

Luciano #Spalletti e Roberto #Mancini piacciono da tempo alla #Juventus, ma sono tecnico da progetto e chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fino al 2027) e rinforzi. #Juve al momento ha a libro paga #Tudor e #Motta fino al 2027 per un costo di 25M lordi (staff inclusi) — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 27, 2025

Також серед кандидатів називається Раффаеле Палладіно, який донедавна працював у Фіорентині та Тьяго Мотта, якого звільнили у березні цього року.

🚨⚪️⚫️ Juventus appoint Massimo Brambilla as their new interim manager ahead of upcoming games.



Luciano Spalletti and Raffaele Palladino are among main options being considered by Juventus DG Damien Comolli.



🎥🇮🇹 https://t.co/gxk9EYWgAD pic.twitter.com/y7icttQfF0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2025

Цікаво, що Мотта та Тудор хоч вже і не працюють у Ювентусі, але мають з клубом чинні контракти на загальну суму 25 млн євро – саме це є найбільшою проблемою при призначенні нового фахівця.

Тудор очолював Ювентус із березня поточного року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу. У неділю, 26 жовтня, Ювентус у 8 турі Серії А програв Лаціо 0:1.